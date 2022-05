Incontro su "La biblioteca di pubblica lettura al giorno d'oggi"

Il Circolo Ricreativo di Via Galileo Ferraris di Vercelli, il 7 maggio ha organizzato un nuovo sabato della Biblioteca Torelli dal titolo “La biblioteca di pubblica lettura al giorno d'oggi".

Cecilia Cognigni, responsabile della Biblioteca Civica di Torino, ha guidato il pubblico presente in un affascinante e aggiornatissimo percorso tra realtà nazionali e del nord Europa. È stata anche l’occasione per comprendere l’importanza del progetto di Biblioteca che si sta realizzando a Vercelli. Erano presenti all’incontro Margherita Crosio, dirigente del Settore Cultura della città e Alessandra Cesare per la Biblioteca Civica. Cognigni ha dialogato con Renato Bianco, bibliotecario della "Torelli".