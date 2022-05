Vercelli: "La Fattoria ritorna e si sposta in Città!"

"La Fattoria ritorna e si sposta in Città!": lo annuncia Ascom Vercelli, spiegando che la manifestazione animerà Vercelli con la sua sedicesima edizione, dal 31 maggio al 5 giugno.

"Dopo due anni di stop imposti dalla pandemia - dicono dall'Associazione commercianti - si riparte con una manifestazione nuova, tutto da scoprire: una Fattoria “diffusa” che parte dalla storica location della basilica di Sant’Andrea e dei giardini di Parco Kennedy, per proseguire sul viale Garibaldi ed abbracciare tutto il centro storico e oltre".

I contenuti e le attrazioni per i visitatori saranno come sempre molteplici: dalle aree dedicate ai più piccoli (animali, luna park, laboratori didattici), alla musica e agli spettacoli, alla cultura ed al sociale fino all’enogastronomia, "organizzata quest’anno con oltre 40 punti di

somministrazione - sottolineano da Ascom - gestiti per la maggior parte direttamente dagli esercenti vercellesi che, per i 6 giorni dell’evento, trasformeranno i propri esercizi in “punti Street Food Fattoria” deliziando i palati di grandi e piccini con un’offerta enogastromica particolare e sfiziosa". La nuova collocazione delle aree somministrazione, musica ed eventi verso il centro della città "porterà a un coinvolgimento diretto degli esercizi commerciali, con l’obiettivo di creare un flusso di visitatori costante e supportare la “ripartenza” del comparto economico cittadino, dopo due anni difficili" aggiungono gli organizzatori.

Confermata, anche quest’anno, la connotazione della Fattoria in Città: "Una manifestazione capace di coinvolgere sotto diverse forme numerosissime realtà locali partners e sponsor, che hanno confermato la storica collaborazione e proposto nuove sinergie".

I dettagli della "Fattoria in città" 2022 saranno svelati nelle prossime settimane.