Vercelli: la Croce Rossa si "racconta" in piazza

In occasione dell'8 maggio, nella ricorrenza della Giornata Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Comitato di Vercelli sarà in piazza Cavour dalle 10 alle 18.30 per far conoscere le attività e i servizi offerti dalla Cri. La giornata rappresenta un momento di festa dedicato ai volontari presenti in tutto il mondo, tutti i giorni, 24 ore su 24, per aiutare chi soffre.



A Vercelli, dalle 10 alle 12, misurazione della pressione e controllo della glicemia a cura delle infermiere volontarie di Croce Rossa. Inoltre attività di sensibilizzazione sulla donazione di sangue e, con i Giovani di Croce Rossa, sulle malattie sessualmente trasmissibili, con la promozione dell'adozione di stili di vita sani e sicuri. Poi: pillole di primo soccorso con lezioni informative di Bls e disostruzione pediatrica.

I volontari della Protezione civile informeranno su: I disastri accadono in fretta e spesso senza preavviso. Tu saresti pronto? Sapresti cosa fare in caso di alluvione? Informati, preparati, diventa resiliente. Saranno inoltre esposte divise soccorsi speciali.

Per i piccoli amici, infine, "Soccorritori si cresce: impariamo la Catena della sopravvivenza; ambulanza dei peluche, truccabimbi e palloncini.