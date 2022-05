"Oh my World": i volontari ripuliscono l'area di via Tavallini

Tre volontari negli scorsi giorni hanno ripulito l'area e il parcheggio dell'ex centro commerciale di via Tavallini: sono i ragazzi di "Oh my World", associazione che si occupa di tutela ambientale.

I giovani dopo aver letto la segnalazione di alcuni cittadini su un gruppo Facebook della città si sono adoperati per raccogliere e differenziare i rifiuti presenti in zona: "Non potevamo rimanere con le mani in mano - spiegano dal gruppo - e ci siamo subito adoperati per ridare decoro all'area".



L'associazione, infatti, tra i suoi obiettivi ha quello di sensibilizzare i cittadini sull’ambiente e svolge diverse attività con i bambini collaborando con le scuole: i volontari portano avanti il progetto "Semina e Cura" coinvolgendo i più piccoli nella realizzazione di piccoli orti e hanno inoltre regalato delle piante di primula agli studenti.