Diapsi Vercelli: torna l'iniziativa "Ti regalerò una rosa"

Con la Festa della Mamma torna l’iniziativa benefica «Ti regalerò una rosa», tradizionale raccolta fondi di Diapsi Vercelli.



L’appuntamento con i volontari dell'associazione è per oggi, sabato 7 maggio davanti a S. Bernardo (ore17), Sant’Agnese (17,30), e S. Antonio (rione Isola); domenica 8 maggio, davanti alle stesse tre chiese: ore 9 e 11 (S. Bernardo), 11 (S. Agnese), 10 (S. Antonio) ma anche a San Giuseppe (ore 9 e 11), Duomo (8,30 - 10,30 - 12,30) e San Paolo (10 e 11).

"Saremo presenti con le rose - spiega la presidente Lorena Chinaglia - per lanciare un messaggio d’affetto, un piccolo grazie alle mamme, al loro coraggio e alla loro presenza indispensabile. Le offerte raccolte andranno a sostenere le attività dell’associazione, ma abbiamo ritenuto doveroso destinare parte del ricavato a favore del popolo ucraino colpito dalla guerra. Come in ogni guerra sono proprio le madri a pagare il prezzo maggiore... Mi piace sottolineare che ogni opera d’amore, compiuta con tutto il cuore porta sempre verso il bene. Un piccolo gesto d’amore per la propria mamma che è anche un aiuto concreto per persone che si trovano in difficoltà e un piccolo mattone di Pace".