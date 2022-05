Samantha Profumo: conto alla rovescia per la 24 ore del Montello

Ormai è conto alla rovescia per la partecipazione di Samantha Profumo alla alla 24 ore del Montello, manifestazione “ultracycling” che si svolgerà in provincia di Treviso sabato 4 e domenica 5 giugno a cui parteciperà per raccogliere fondi a favore dell’associazione oncologica pediatrica (Aop) di Vercelli e al Laboratorio di oncologia del Fondo Edo Tempia di Biella.

"C'è una piacevole novità - annuncia la ciclista vercellese - La gara del Montello sarà valida come prova unica del campionato europeo di 12 ore del World Ultracycling Association, associazione che gestisce le manifestazioni ciclistiche internazionali. Ci sarò dunque una gara nella gara: allo scoccare della dodicesima ora saranno presi in considerazione per la classifica i giri e i chilometri percorsi". Una soddisfazione ulteriore per Profumo, la cui scelta è caduta su questa manifestazione che sta assumendo sempre più una valenza internazionale nel contesto cicloamatoriale: "Un passo ulteriore per dare senso alla mia iniziativa finalizzata alla raccolta per la cura dei tumori", aggiunge.

Intanto tra pochi giorni verrà presentata la bozza della divisa con gli sponsor donatori che hanno supportato l'iniziativa della ciclista.