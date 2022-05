Bivio Sesia, ex chiesa di Sant'Elena: sabato 7 maggio apertura straordinaria del “Mercaritatino” pro missioni in Bolivia e Perù. Al mercatino dell’usato, allestito dai ragazzi degli oratori di Vercelli, si possono trovare arredi e oggetti in disuso ma ancora in buone condizioni. Il tutto a un prezzo simbolico: le risorse raccolte concorreranno all’invio di container di viveri destinati alle popolazioni che vivono in condizioni di estrema povertà in America Latina. Il mercatino della carità sabato 7 maggio rimarrà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.