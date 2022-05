"Gran Fondo mangia e bevi Vercelli Monferrato", percorso e divieti

Domenica 15 maggio avrà luogo la seconda edizione della gara ciclistica denominata “Gran Fondo Mangia e Bevi Vercelli - Monferrato”, organizzata dalla A.S.D. Team One P.M. e patrocinata dall’Amministrazione Comunale.

La zona di partenza ed arrivo interesserà le aree di piazza Roma e corso De Gasperi. La partenza avverrà alle ore 9 mentre l’arrivo avrà luogo tra le 11:30 e le 13:15. La corsa si snoderà lungo due itinerari: quello di partenza, costituito dalle seguenti strade e/o piazze: corso De Gasperi – piazza Roma – corso Gastaldi – corso Fiume – piazza Mazzucchelli – via Paggi – via Trino – SP455 di Pontestura, e quello di arrivo, che interesserà le seguenti vie: strada Asigliano – corso Salamano – piazza Sardegna – corso Tanaro – corso Bormida – via Viviani – corso Matteotti – corso Italia – piazza S.Eusebio – corso De Gasperi.



Per leggere nel dettaglio tutti i divieti istituiti clicca qui.



Si ricorda che:

• in fase di partenza il percorso di gara verrà completamente inibito alla circolazione a partire da 15 minuti prima della partenza e sino a completo passaggio dei corridori;

• in fase di arrivo il percorso di gara verrà completamente inibito alla circolazione a partire dalle ore 11:15 (15 minuti prima dell’orario presunto di ​arrivo dei primi corridori) sino al termine della gara ciclistica (stimata nelle ore 13:15).

Il Corpo di Polizia Locale, nell’ottica della massima collaborazione, è a disposizione dell’utenza ai seguenti recapiti telefonici: 0161/296711 – 0161/392939, per fornire informazioni in merito.