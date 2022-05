Sabato 7 e domenica 8 ritorna "L'Isola che c'è"

Giochi , iniziative, musica e dibattito popolare.

Ritorna "L’Isola che c’è" per la sua sesta edizione sabato 7 maggio dalle 14,30 e domenica 8 maggio dalle 10 in via Trieste 2 (nel Circolo Lavoratori Isola) con aree kids (per i piccoli), pranzo, musica e dibattiti. Si tratta di un appuntamento organizzato dal Comitato Rione Isola, oggi attivo sul quartiere con molte iniziative di carattere aggregativo e di cura del bene comune. "La manifestazione ha caratterizzato negli ultimi anni la volontà di rigenerazione, inclusione e sviluppo del rione Isola - spiegano gli organizzatori - La festa, che quest’anno può finalmente riprendere dopo i lunghi mesi caratterizzati dalla pandemia, tornerà a coinvolgere i vercellesi in un’esperienza di contatto con la periferia e con l’energia che questa può sprigionare".

Il programma

Sabato 7 dalle 14,30 giochi da tavolo.

Domenica 8 maggio alle 11 partirà una passeggiata che inviterà i partecipanti a scoprire i tanti luoghi della trasformazione del rione. Alle 15 sarà proposto un dibattito alla presenza del sindaco Andrea Corsaro e dell’architetto Liliana Patriarca, che amplierà lo sguardo sul futuro urbano e sociale dell’Isola. Il momento centrale per eccellenza sarà il pranzo in cui saranno proposte panissa e carne alla brace da consumare all’ombra di comodi dehor. Ad allietare il momento contribuirà la musica di Tonysax. Per i bambini ci saranno i giochi di una volta e la possibilità di sfruttare la pista di pattinaggio. I più grandi potranno scoprire e cimentarsi in diversi giochi da tavolo da sabato pomeriggio fino a domenica. Momento centrale del pomeriggio di domenica sarà infine la Lumarace, la gara delle lumache. Durante la competizione i partecipanti saranno invitati a scegliere o a portare un piccolo esemplare che alla velocità media di 0,015 km orari sarà protagonista di una corsa entusiasmante, che ha già infiammato l’edizione del 2019. La manifestazione è organizzata dal Comitato Rione Isola e il Circolo dei lavoratori Isola e si terrà in via Trieste 2. per maggiori informazioni scrivere a [email protected].