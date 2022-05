In cammino con Emergency per i bambini mutilati

Raccogliere 23.500 euro per donare cento protesi ai bambini dell’Iraq mutilati a causa delle mine antiuomo. Per raggiungere questo obiettivo GianPaolo Fattori, responsabile commerciale in pensione, originario di Spino d’Adda, si è messo “in cammino con Emergency”: da Casalmaggiore (Cremona) raggiungerà Santiago de Compostela percorrendo oltre 3.000 chilometri.

Partito il giorno del suo 64° compleanno, il 23 aprile, dopo le prime 9 tappe (saranno 95 in tutto), nel pomeriggio di lunedì 2 maggio il pellegrino è arrivato a Vercelli. Ad accoglierlo Federica Cena, coordinatrice Emergency – Gruppo di Vercelli e Paolo Melotti. Poi la visita alla redazione de La Sesia.

È possibile seguire il viaggio di Gianpaolo Fattori (17 tappe in Italia, 46 in Francia e 32 in Spagna) su www.iocamminoconemergency.it che il pellegrino aggiorna puntualmente: «Ma soprattutto sul mio blog è possibile sostenere il Centro di riabilitazione e reintegrazione sociale di Sulaimaniya di Emergency in Iraq, cliccando su “dona ora”. L’obiettivo è di arrivare in Francia avendo già raccolto 2 mila euro. Quindi sostenetemi, sostenete Emergency e i bambini mutilati».

«Anche il Gruppo di Vercelli – dichiara Federica Cena - seguirà il pellegrinaggio di Gianpaolo, aggiornando la sua pagina Facebook».

