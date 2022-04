Al via il corso per diventare "Pagliacci nel Cuore"

Un corso per mettersi in gioco per sé stessi e per gli altri e per diventare clown in corsia: lo organizza “Pagliacci nel cuore”. L’associazione nasce il 7 gennaio 2014 per la volontà di sette fondatori e periodicamente organizza delle iniziative di formazione dedicate alle persone che desiderano far parte del loro gruppo. Così è stato organizzato il corso del 2022 rivolto a chi ha già raggiunto la maggiore età: inizierà sabato 14 maggio e proseguirà domenica 15, la serata di mercoledì 18 maggio e poi ancora sabato e domenica 28 e 29 maggio.

“Il corso – spiega la presidente dei Pagliacci nel Cuore Simona Bernardini – sarebbe già dovuto partire nel marzo del 2020, ma purtroppo è stato sospeso per via del Covid. Ora finalmente possiamo ripartire. Non si può spiegare cosa si proverà durante il corso: certe cose vanno vissute, ma sarà sicuramente una bella esperienza”. Durante la formazione i “giovani clown” potranno già fare delle uscite tra le corsie dell’ospedale, ma inizialmente saranno accompagnati da un volontario con esperienza, almeno fino a dicembre.

Al termine della formazione ci sarà una valutazione ma anche gli stessi partecipanti dovranno autovalutarsi per avere consapevolezza dell’esperienza vissuta.