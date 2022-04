I compleanni per Paolo Sala andavano onorati con gli auguri: era la prima cosa che faceva al mattino quando apriva Facebook. Un rito quotidiano. Il suo compleanno poi era sempre motivo per far festa insieme: il giorno prima passava a prenotare in pasticceria dolci e pizzette. Voleva accontentare tutti. Lo spumante per il brindisi era un must. Lo stappava, riempiva i bicchieri porgendoli ad ognuno.

Oggi, venerdì 29 aprile, Paolo avrebbe compiuto 53 anni. E in redazione ci sarebbe stata la “sua” festicciola.

Manca ormai da oltre 10 mesi. Ma noi questo appuntamento non lo vogliamo dimenticare, quindi: “Buon compleanno Paolo!”.