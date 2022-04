Vercelli: presentazione del libro "L'ospedale in tempo di pandemia"

Sarà presentato giovedì 28 aprile alle 17,30 al Piccolo Studio nella basilica di Sant'Andrea, il libro di Lella Beretta "Covid 19. L'ospedale in tempo di pandemia".

L'iniziativa, sostenuta dalla direzione generale dell'Asl Vercelli, è promossa dal Comune nell'ambito della rassegna "Incontro con l'autore". Il libro raccoglie le immagini scattate all'interno dell'ospedale S. Andrea nei reparti in prima linea nella lotta al Covid, soprattutto Pronto soccorso e Infettivi, testimonianze di sofferenza e di fatica raccolte da marzo a fine dicembre 2020, allorché iniziarono le prime vaccinazioni. "È un libro realizzato con la collaborazione editoriale di Roberta Petrino, all'epoca responsabile del Dea, che vuole raccontare, attraverso le immagini, la sofferenza di uomini e donne che stanno lottando per vivere - spiega l'autrice - ed essere al tempo stesso attestazione dell'impegno del personale sanitario contro il virus. Ho immaginato questo libro come un documento importante destinato a mantenere il ricordo di un periodo che ha stravolto l'esistenza di tutti noi".

Con Lella Beretta, professionista dell'immagine nota e apprezzata anche fuori dai confini nazionali, interverranno alla presentazione Eva Colombo, direttore generale dell'Asl Vercelli, Germano Giordano, direttore del Distretto sanitario dell'Asl Vc e presidente dell'Ordine dei medici di Vercelli, Silvio Borrè, direttore della SC Malattie infettive, Sergio Macciò, dirigente di I fascia SC Cardiologia, Giovanni Lo Giudice, dirigente di I fascia della SC di Medicina interna dell'ospedale di Borgosesia e Piergiorgio Fossale, già medico di base ed ex presidente dell'Ordine dei medici. All'incontro sarà presente anche Giulio Pretti, presidente onorario del Comitato manifestazioni vercellesi, a lungo impegnato nel mondo del volontariato, che porterà la propria testimonianza di "sopravvissuto" al Covid. Il ricavato della vendita del libro, edito per i tipi della Tipografia Gallo, sarà destinato all'acquisto di due compressori automatici per la rianimazione cardiopolmonare.