Vercelli: incontro sulle modifiche al Testo unico per la sicurezza

Venerdì 29 aprile e martedì 3 maggio 2022, rispettivamente nelle sue sedi di Vercelli e di Novara (con possibilità di partecipare anche da remoto), Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv) organizza due incontri per illustrare le rilevanti modifiche al Decreto legislativo n.81/2008 (noto anche come “Testo unico sulla sicurezza”) che sono state introdotte dalla Legge n.215 del 17 dicembre 2021 richiedendo alle aziende, in alcuni casi, un tempestivo adeguamento per rispondere ai nuovi adempimenti. Tra le novità più significative figurano il ruolo del preposto, la modifica delle competenze in tema di vigilanza e i cambiamenti sui temi della formazione e dell’addestramento.

All’incontro del 29 aprile, in programma alle 14.30 nella sede Cnvv di via Lucca 6, a Vercelli, parteciperanno Fabio Pontrandolfi, dell’area Lavoro, Welfare e Capitale umano di Confindustria, che farà un’analisi delle principali modifiche introdotte dalla Legge 215/2021, Silvia Durante e Francesco Leone, dello Spresal di Vercelli, che effettueranno un approfondimento tecnico sul nuovo ruolo del preposto, e Angelo Serina, direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Novara/Verbania, che illustrerà la procedura di vigilanza (coordinamento e casi pratici).

All’incontro del 3 maggio, in programma alle 9.30 nella sede Cnvv di c.so Cavallotti 25, a Novara, parteciperanno Fabio Pontrandolfi, dell’area Lavoro, Welfare e Capitale umano di Confindustria, che farà un’analisi delle principali modifiche introdotte dalla Legge 215/2021, Walter Lazzarotto, dello Spresal di Novara, che effettuerà un approfondimento tecnico sul nuovo ruolo del preposto, e Angelo Serina, direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Novara/Verbania, che illustrerà la procedura di vigilanza (coordinamento e casi pratici).

Entrambi gli incontri, che prevedono il rilascio di due ore e mezza di credito formativo per gli Rspp, saranno conclusi da una sessione di domande e risposte con i partecipanti. Per partecipare in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti per il contenimento della pandemia da Covid-19 e fino ad esaurimento dei posti disponibili, inviare una mail a [email protected] specificando la sede prescelta. Per seguire i lavori da remoto inserire i propri dati nella relativa pagina della sezione “Eventi” del sito web di Cnvv.