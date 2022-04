Vercelli: "Freddy for Aido" al Teatro Civico

Dopo la grande serata dedicata ad Angsa, a sostegno di Francesca Debernardi, “Una Vita tra le Mani” torna nuovamente in campo: questa volta al fianco di Aido sezione provinciale di Vercelli, nella persona di Marcello Casalino.

«Non c'è voluto molto a ideare un nuovo progetto solidale – spiega Carlo Manzato, promotore della manifestazione -: avere tante amicizie e persone che stimano ciò che facciamo, ha fatto sì che la composizione di un cast coinvolgente sia stata molto rapida».

L'appuntamento con "Freddy for Aido" è per venerdì 10 giugno, alle ore 21, al Teatro Civico di Vercelli. La band “Il Folle Pretesto” e il coro delle Voci del Cuore interpreteranno le musiche dei Queen accompagnati da esibizioni di danza da parte della scuola New Dance Center e di evoluzione con tessuti acrobatici della Academy Freestyle di Casale Monferrato. La serata sarà presentata dal duo comico Pis&lov, direttamente da Zelig e Colorado, mentre gli ospiti d'onore saranno i calciatori della Nazionale Italiana Trapiantati campioni d'Europa.

È già possibile prenotare il proprio posto in teatro rivolgendosi al negozio “La Bottega di una volta” sotto i portici di piazza Cavour.

«Abbiamo un'altra grande occasione per fare del bene – conclude Manzato - siete tutti invitati».