Oratori Riuniti Vercelli Ovest: al via le iscrizioni al centro estivo

Un centro estivo con un film per filo conduttore: lo organizzano gli Oratori riuniti Vercelli Ovest ispirandosi a “Le cronache di Narnia - Il leone, la strega e l'armadio”.

L’esperienza sarà inoltre arricchita da laboratori di danza e di pittura, di giochi d’acqua e da iniziative quali la“color run”. Non solo. Gli Oratori riuniti organizzeranno anche una gita a Morzano, una in un parco avventura e qualche giorno al mare.

Le principali sedi dove si svolgerà il centro estivo, che inizierà a metà giugno, sono l’oratorio San Giovanni Paolo II, in via Martiri del Kiwu 2, e quello della Regina Pacis, in via Grivola 36; qui le iscrizioni sono già aperte e vengono raccolte ogni mercoledì dalle 17.30 alle 18.30, mentre all’oratorio San Giovanni Paolo II si ricevono tutti i sabati dalle 15 alle 17.30. Sono disponibili 100 posti: ad esaurimento si entrerà nella lista d'attesa.