Vercelli: la guerra in Ucraina e le conseguenze per la salute

Martedì 26 aprile il Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica (Disste) proporrà un dialogo per approfondire i temi sanitari legati alla guerra in Ucraina.

Il dottor Luca Ragazzoni, ricercatore di Anestesiologia del Disste e coordinatore scientifico del Crimedim (Centro di ricerca e addestramento in medicina dei disastri, aiuti umanitari e salute globale), dialogherà con il dottor Flavio Salio, esperto di Emergency Medical Teams presso la Who, l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'incontro "La guerra in Ucraina: una nuova era di conflitti e violenze e le conseguenze sulla salute delle persone" potrà essere seguito in presenza nell'aula magna del Disum (Cripta di S. Andrea, Via G. Ferraris, Vercelli) a partire dalle ore 15 e in diretta streaming sul canale YouTube di Ateneo.