Vercelli: Anna Filomena Palmisano è il nuovo vicario del questore

Anna Filomena Palmisano è il nuovo vicario del questore di Vercelli.

E' stata accolta dal questore Maurizio Di Domenico e da tutti i funzionari ieri, mercoledì 20 aprile. Palmisano, 53 anni, pugliese di origine, proviene dalla Questura di Catanzaro dove ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto; ha sostituito Gregorio Marchese, trasferito alla Questura di Latina. Il nuovo vicario ha svolto molteplici ed importanti incarichi in altre sedi; dopo aver frequentato il corso quadriennale all’Istituto superiore di polizia nel 1992, è stata assegnata alla Questura di Napoli, in qualità di funzionario addetto all'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (Upg e Sp) e negli anni a seguire ha svolto servizio in diversi Commissariati di Pubblica sicurezza del capoluogo campano e nella Divisione Anticrimine.

Nel 1997 è stata trasferita alla Questura di Brindisi dove negli anni ha svolto le funzioni prima di reggente della Divisione Anticrimine, poi dirigente dell’Upg e Sp, e a seguire dirigente dell’Ufficio immigrazione e contemporaneamente Capo di Gabinetto. Promossa Primo dirigente, dall’agosto 2017 ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto della Questura di Catanzaro. Nel suo percorso professionale, tra l’altro, ha gestito l’emergenza immigrazione clandestina connessa all’esodo dal Kosovo in seguito alla guerra nei Balcani, l’emergenza Nord Africa, nonché quella degli immigrati provenienti dal Mediterraneo nell’ambito delle operazioni Frontex, Mare Nostrum e Triton.

Durante l’esperienza pugliese, si è occupata del contrasto al contrabbando e dell’emergenza dello sradicamento delle piante di olivo – Xylella fastidiosa. Ha partecipato a diversi Corsi di formazione professionali, quali il Corso di disciplina del cerimoniale nella Pubblica amministrazione, il corso di Gestione della Comunicazione interna ed esterna, il Corso di Technical field Operations training ed il Corso di gestione nazionale dei Servizi di ordine pubblico.