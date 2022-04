Corsi su come gestire una trattativa e parlare efficacemente in pubblico

In partenza i corsi di formazione promossi dal Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

Come gestire con successo una trattativa di vendita e parlare efficacemente in pubblico? Per aiutare chi si trova alla guida d’impresa a sviluppare queste abilità, sono disponibili due opportunità formative, organizzate dal Comitato imprenditoria femminile della Camera di Commercio. Si parte con il corso “Vendere Valore - l’importanza delle relazioni nelle trattive di vendita” che si svolgerà online nei giorni lunedì 2 e 9 maggio 2022. Il corso, articolato in due moduli della durata di due ore ciascuno (dalle ore 10 alle 12), aiuterà i partecipanti ad apprendere come entrare in sintonia con il cliente, imparare a fare "buone domande" e gestire difficili obiezioni, per concludere con successo la relazione commerciale. L’iniziativa è dedicata ad imprese, aspiranti imprenditori ed imprenditrici delle province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, con docenza a cura della società Ex Idea S.r.l.

Sempre a maggio è in programma il corso “Public Speaking – parlare in pubblico in modo efficace e coinvolgente”: l’iniziativa si svolgerà in presenza, dalle ore 10 alle 18, nei giorni 4 maggio nella sede camerale di Novara, 11 maggio nella sede camerale di Baveno e 25 maggio nella sede camerale di Biella, con i medesimi contenuti. I partecipanti verranno guidati dai docenti della società O.D.S. - Operatori Doppiaggio Spettacolo nell’applicare tecniche e accorgimenti finalizzati a coinvolgere in modo accattivante gli ascoltatori e a farsi comprendere meglio. Gli incontri sono riservati alle imprese delle quattro province dell’Alto Piemonte.

"Abbiamo voluto avviare il programma di attività del nostro Comitato dando spazio alla formazione e allo sviluppo di competenze relazionali - spiega Elisabetta Belletti, presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile - Chi gestisce un’attività imprenditoriale è chiamato a promuovere i propri beni o servizi, in alcuni casi anche attraverso presentazioni davanti ad una platea di persone: saper vendere e saper comunicare in maniera efficace sono dunque doti necessarie ma non spontanee, che grazie alle giuste tecniche possono però essere allenate. Questi corsi offrono ai partecipanti l’opportunità di mettersi in gioco e acquisire nuovi strumenti di crescita personale e professionale".

La partecipazione ad entrambe le attività formative è gratuita; per iscriversi occorre compilare i moduli online disponibili, unitamente ai programmi dei corsi, sul sito camerale www.pno.camcom.it: la scadenza è fissata al 28 aprile per il corso “Vendere Valore”, mentre per quello sul “Public Speaking” l’invio va effettuato entro la settimana antecedente alla data prescelta.