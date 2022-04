Massimo Perucca presenta "La ragazza dagli occhi del colore del mare"

Il Comitato di Vercelli di Croce Rossa Italiana organizza un pomeriggio di cultura e solidarietà. Sabato 23 aprile a partire dalle ore 16 presso la Sala del Piccolo Studio, all'interno del chiostro della basilica di Sant'Andrea, lo scrittore vercellese Massimo Perucca presenterà, intervistato dalla conduttrice televisiva Erica Comoglio, il suo ultimo romanzo: 'La ragazza dagli occhi del colore del mare'.

Massimo Perucca debutta nella narrativa di genere 'rosa' dopo due opere di tutt'altro genere, come 'Scemo chi legge' e 'Il tredicesimo apostolo'. "La più grande storia d'amore mai raccontata prima di oggi? – dice lo scrittore - Forse no, forse non è così, ma a me piace pensare che lo sia proprio perché questa è una storia vera. Non è un racconto di fantasia, è una storia vissuta da persone che hanno vissuto realmente ciò che è narrato in queste pagine'.

L’ingresso è libero, non è necessario prenotarsi. Parte del ricavato dalla vendita dei libri sarà devoluto alla Croce Rossa in favore dell’emergenza Ucraina.