Uova solidali per sostenere le missioni in Bolivia e Perù

Vercelli: ancora disponibili le uova di Pasqua solidali per sostenere i missionari in Bolivia e Perù. A proporre l'iniziativa benefica sono ancora una volta i ragazzi degli Oratori del centro città che, dopo i banchetti allestiti nelle parrocchie cittadine e della provincia durante le domeniche quaresimali, propongono ancora le uova di cioccolata, nella versione fondente da 250 grammi e al latte da 400 grammi.

"Ogni anno, nel periodo che precede la Pasqua, ci impegniamo insieme ad alcune famiglie e a ragazzi più giovani a confezionare uova di cioccolato - spiega Thomas Iannone a nome dei ragazzi -. Le acquistiamo imballate in sacchetti di plastica in una fabbrica di cioccolato del cuneese Prelac di Appendino, e poi le incartiamo per venderle. Nelle missioni di Encanada, in Perù ed Escoma, in Bolivia, vivono nostri cari amici”.

Inoltre, in accordo con il Comitato Croce Rossa, è proposta anche l’iniziativa dell’uovo sospeso: si potranno pagarli e i ragazzi lo forniranno alla Cri che li consegnerà poi ai bambini ucraini. Chi volesse sostenere i missionari in America Latina con l'acquisto delle uova pasquali può contattare il 345 9920030.