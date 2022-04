Addio a Carlin Barberis, anima del Gds Canadà

Vercelli: addio a Carlo Barberis, per tutti "Carlin", da sempre colonna portante del Gsd Canadà. Aveva 83 anni ed era tuttora un componente del consiglio direttivo della società di via Cantarana.

"Mentre cerchiamo le parole, ci rendiamo conto che nessuna potrebbe rendere l'idea di ciò che sei stato per il tuo amato Gsd Canadà. Possiamo solo ringraziarti per ciò che, in più di mezzo secolo, hai insegnato e donato a tutti noi. Te ne sei andato in punta di piedi, senza disturbare nessuno, come hai fatto per tutta la tua vita. Porteremo avanti il buon nome della società, come avete fatto tu e tanti altri. Con immenso dolore ti salutiamo e non ti scorderemo mai. Ciao Carlin". E' questo il ricordo che la società sportiva ha affidato ai social. Un ricordo intriso di affetto e gratitudine a cui fa eco quello del presidente Davide Bordin.

"E' stato un punto di riferimento per tutti, per le centinaia di bambini e ragazzi che hanno militato nelle fila delle nostre squadre - afferma Bordin - Chi ha frequentava la società 40 anni fa, nel corso del tempo ha sempre ricordato con affetto: era davvero una persona benvoluta. Per lui l'impianto sportivo non aveva segreti: era il factotum e ha continuato ad esserlo, nonostante l'età. E' stato attivissimo anche per il Carnevale, insieme al prima Peru, la nostra maschera, Piero Tortolone".

"Carlin rappresentava una pagina della mia gioventù e non solo: avevo 6 anni quando ho iniziato a frequentare e a muovere i primi passi nel centro del Canadà e lui era già attivissimo. Ha infatti accompagnato con dedizione la nascita e la crescita della società. E anche adesso che è mio figlio a frequentarla, Carlin c'era sempre: ci vedevamo due volte a settimana" racconta con commozione Angelo Santarella.

"Era l'anima del Canadà, una figura importante per i tanti giovani che lì sono cresciuti" sottolineano Andrea e Fabrizio Valeriano.

Carlo Barberis potrà essere salutato da tutti gli amici del Gsd Canadà dalle 9,30 di giovedì 14 aprile al centro sportivo comunale "Renzo Maglione".