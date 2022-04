Settimana Santa: riti secolari e tradizioni nel segno della prudenza

Vercelli, Settimana Santa: dopo due anni di stop forzato imposto dal Covid riprendono gli appuntamenti della tradizione devozionale, culturale e popolare, nel segno dell'attenzione e della prudenza.

Il programma, presentato oggi, martedì 12 aprile in municipio e prevede, giovedì 14 aprile, la “Visita ai sepolcri”, allestiti nelle chiese cittadine. Venerdì 15 aprile dalle 20,30 tornerà a snodarsi per le vie del centro la secolare Processione delle Macchine, che partirà dal sagrato della basilica di Sant’Andrea: il percorso toccherà via Guala Bicchieri, le piazze Sant'Eusebio e D’Angennes, le vie Duomo, Gioberti, piazza Cavour, via Galileo Ferraris, per terminare sempre sul sagrato di Sant’Andrea con la benedizione. in basilica e rispetto al passato l'omelia è prevista all'inizio della funzione. "Anche se tutto si svolgerà all'esterno, come Chiesa eusebiana consigliamo l'uso della mascherina Ffp2" ha sottolineato il vicario generale Mario Allolio.

Sabato 16 aprile alle 21 in Duomo Veglia Pasquale presieduta dall’Arcivescovo monsignor Marco Arnolfo e al Teatro Civico soirée con Guido Rimonda e Orchestra Camerata Ducale diretti da Pier Carlo Orizio. Domenica 17 aprile alle 6 in Duomo messa pasquale con il rito dello “scoprimento del Crocifisso”.

Non solo. Il Comune in collaborazione con l’Arcidiocesi ha realizzato un progetto video dal titolo "Crocifissi: storie e riti", che accompagnerà la Settimana Santa. Un documentario in sei puntate video, che racconta la storia dei crocifissi delle chiese vercellesi e la tradizione pasquale dello "scoprimento del Crocifisso". A partire da oggi (martedì 12 aprile), tutti i giorni alle 17 saranno disponibili sul canale Youtube, e sulle pagine Facebook ed Instagram Città di Vercelli. Le brevi pillole di cultura sono introdotte dalle parole di monsignor Marco Arnolfo con la conclusione del Sindaco Andrea Corsaro. Ultimo appuntamento lunedì dell’Angelo quando il documentario sarà trasmesso in versione integrale.