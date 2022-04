Due incontri a Vercelli su leadership e gestione d’impresa

Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), in collaborazione con il suo Gruppo Giovani Imprenditori, organizza un ciclo di incontri formativi destinati a incrementare conoscenze e competenze nella gestione e nell’organizzazione aziendale.

Gli incontri sono gratuiti, hanno una durata indicativa di quattro ore ciascuno e sono finalizzati a far acquisire e/o perfezionare il know-how di chi riveste ruoli direttivi. Per la natura dei temi trattati gli incontri sono dedicati alle generazioni di imprenditori più giovani, che già si occupano di alcuni aspetti della vita d’impresa, ma sono aperti anche a persone con maggiore esperienza che vogliano aggiornarsi e confrontarsi su aspetti rilevanti della gestione manageriale.

Il primo incontro, dedicato al tema della “Leadership”, è in programma mercoledì 20 aprile alle 15, nella sede Cnvv di Vercelli, in via Lucca 6. Suoi obiettivi sono la comprensione piena del ruolo di manager, l’acquisizione di una corretta lettura delle dinamiche motivazionali e il consolidamento delle tecniche di comunicazione e di gestione. Relatore sarà Filippo Zizzadoro, psicologo, speaker, trainer e autore tra i più noti nel campo della formazione a livello nazionale. Membro dalla International Coach Federation, Zizzadoro è spesso ospite di trasmissioni radio e televisive, presidente di Gsp (Gruppo di sviluppo sociale e sostegno psicologico) e ideatore degli Speed Coaching Day. Tra le sue pubblicazioni “Se ti vuoi bene impara a dire no“, “Umane Risorse”, “Capire gli altri in 5 secondi”, ”People Strategy”, “Futuro: istruzioni per l’uso” e il recente “La gestione dei conflitti”. Durante l’incontro Zizzadoro affronterà i seguenti temi: Comunicazione, stili relazionali e stili manageriali; Performance management: come gestire correttamente l’assegnazione di attività e obiettivi; Elaborazione di un piano d’azione.

Il secondo incontro del ciclo, in programma mercoledì 25 maggio, riguarderà la comunicazione aziendale con i social network e avrà come docente Luca Villani.