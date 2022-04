Celebrato il 170° anniversario di fondazione della Polizia di Stato

Celebrato, questa mattina, martedì 12 aprile, il 170° anno di fondazione della Polizia di Stato alla caserma Bava, sede della Questura di Vercelli. La giornata è stata l'occasione per fare un bilancio e per premiare gli agenti che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio e di soccorso pubblico. Il questore Maurizio Di Domenico ha fornito un resoconto dell'attività svolta durante l’anno. Erano presenti le massime autorità civili, militari e religiose.

