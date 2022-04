Plastic Free Vercelli: raccolti 110 sacchi di rifiuti

Sono ben 110 i sacchi di rifiuti che hanno raccolto i volontari di Plastic Free Vercelli: ieri, domenica 10 aprile, oltre 35 persone, tra cui anche bambini, hanno ripulito l’area industriale di via Ettore Ara.

In tutto circa due ore di lavoro: “C’erano diversi tipi di rifiuti – spiega la referente Valeria Frigerio – Molti ingombranti, materiale edile, legno, elettrodomestici e documenti scolastici e d’ufficio quali pagelle e libretti di lavoro”. Non solo. I volontari hanno trovato anche vecchie scarpe e addirittura parte di un vecchio albero di Natale.

La volontà di Plastic Free Vercelli sarebbe quella di ritornare in zona: “Sarebbe bello – dice Frigerio – organizzare altre raccolte per ripulire completamente quest'area. Ringrazio il Comune e Asm per i sacchi, le pale e i due cassoni forniti per la giornata”.