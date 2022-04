Plastic Free Vercelli ripulirà l'area industriale

Nuova raccolta rifiuti di Plastic Free Vercelli per sensibilizzare sul tema ambientale. L’appuntamento è fissato per domani, domenica 10 aprile, alle 9.30, con ritrovo al fondo di via Ettore Ara (zona Motorizzazione civile).

È l'ottava iniziativa organizzata dal gruppo cittadino che in un anno è riuscito a raccogliere oltre 600 sacchi di rifiuti, con una media di dieci chili l’uno. Ora Plastic Free Vercelli è ritornata con una nuova data nazionale: in tutta Italia, in contemporanea, sono state confermate 309 raccolte con l’obiettivo di rimuovere mezzo milione di plastica e rifiuti dall’ambiente.

Uno scopo che il gruppo di Vercelli aiuterà a raggiungere:“Per partecipare alla raccolta cittadina – spiega la referente di Vercelli Valeria Frigerio – è necessario iscriversi nella sezione “Eventi” su www.plasticfreeonlus.it. I minori devono essere obbligatoriamente muniti del modulo a firma dei genitori che comparirà al momento dell’iscrizione. Per i volontari, inoltre, è consigliato indossare scarpe e abbigliamento adeguato ed è necessario portare i guanti da lavoro o giardinaggio. Un ringraziamento particolare lo rivolgo al Comune e ad Asm che fornisce i sacchetti per la raccolta”.