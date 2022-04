Ipsia Lombardi al Meeting Mediterraneo di Odontoiatria Protesica

La classe 5 del corso odontotecnico dell’Ipsia Lombardi di Vercelli ha partecipato, dal 25 al 26 marzo 2022, nel il Palazzo dei Congressi di Riccione, al XIV Meeting Mediterraneo organizzato dall’Aiop, Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. Si tratta di un importante evento a carattere nazionale che coinvolge dentisti, odontotecnici, protesisti ed esperti del settore, ma anche il mondo dell’università e della scuola. Nelle tre giornate di lavoro sono stati affrontati temi importanti. Dodici scuole sono state selezionate su tutto il territorio italiano, tra cui il nostro istituto, e la classe 5 odonto, guidata dal professor Domenico Salussolia ha esposto il proprio lavoro di ricerca. La premiazione dei progetti dei ragazzi è avvenuta alla presenza di relatori internazionali, tra cui anche il professor Giulio Preti, docente e noto anche per essere uno dei fondatori della Clinica Odontostomatologica dell’università di Torino. E’ stata una bellissima esperienza formativa soprattutto per comprendere come il mondo dell’odontotecnica sia fuori dalle mura scolastiche e che ha degli orizzonti e sbocchi lavorativi molto ampi.

Ipsia Lombardi - Vercelli