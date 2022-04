"Il settore delle costruzioni a rischio reale di blocco"

Il rialzo esponenziale, smisurato, ingiustificato dei prezzi dell’energia e delle materie prime sta segnando in modo drammatico l’intera filiera delle costruzioni, coinvolgendo imprese e famiglie. Lo hanno denunciato le sigle del settore Ance, Api, Cna Piemonte Nord e Confartigianato Imprese Piemonte Orientale, al prefetto di Novara, Francesco Garsia, in un incontro.

Al prefetto è stato consegnato un documento unitario, riassuntivo della difficile situazione del settore: "Una situazione di allarme - si legge in una comunicato stampa - che contrasta con le potenzialità che il sistema dei bonus edilizi e le provvidenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) stanno liberando. L’intero settore delle costruzioni è a rischio reale di blocco", hanno denunciato le sigle del comparto costruzioni.

“Chiediamo misure straordinarie, non è più tempo di palliativi che esporrebbero le imprese al rischio di totale paralisi, compromettendo, oltre alla riuscita delle opere previste con gli incentivi fiscali, anche la prossima esecuzione dei lavori previsti dal Pnrr - affermano i presidenti delle sigle dell’edilizia - E’ indispensabile predisporre una moratoria e una rinegoziazione dei contratti in itinere sia nel pubblico che nel privato, altrimenti sarà impossibile adempiere agli obblighi contrattuali specie sui cantieri assegnati due-tre anni fa ma consegnati all’esecutore in tempi recenti”.

“Occorre fare presto, auspicando una concreta disponibilità dei Committenti pubblici e privati per l’esecuzione immediata di provvedimenti legati alla congruità di prezzi, in rialzo e in ribasso, a seconda dei veri valori di mercato e delle tempistiche esecutive”, concludono i rappresentanti delle associazioni.

Erano presenti all'incontro: per Ance Novara Vercelli Luigi Falabrino, presidente, Daniele Debernardi, funzionario; per Cna Piemonte Nord Alessandro Valli, funzionario; per Api Novara Vco Vercelli Fabio Falsetta, presidente Unionedili, Stefano Ottaviani, funzionario; per Confartigianato Piemonte Orientale Antonio Elia, delegato edilizia; Marco Cerutti, funzionario.