"Another story...The Lion King": le foto dello spettacolo

Successo per lo spettacolo “Another Story…The Lion King”, nato con lo scopo di supportare l’Associazione oncologica pediatrica, la ricerca e i bambini dell’ospedale Regina Margherita di Torino. Domenica 3 aprile, data in cui si è tenuto lo show promosso da Davide Opezzo e interpretato dalla Freedom Mad, la platea era quasi al completo.

Tutto è iniziato con un nonno che rimproverava con amore il nipotino per il troppo tempo trascorso davanti al telefono. A quel punto l’uomo ha iniziato a raccontare una storia: quella del Re Leone. Da qui è stato ripreso il concetto di Cerchio della Vita, ovvero il ciclo dell’esistenza di tutti gli esseri viventi, dove tutte le creature diventano un tutt’uno e si connettono tra di loro. Nello spettacolo prodotto e diretto da Deborah Clemente non sono mancati i personaggi Nala, Simba, Zazu, Scar, Rafiki e Pumba e Timon.

Prima dello show, presentato dalla socia onoraria di Aop Ombretta Olivetti, è stato inoltre trasmesso un videomessaggio del presidente della Regione Alberto Cirio a supporto dell'associazione.

La special guest della giornata Federica Isola oltre ad ospiti quali Giuseppe Garavana, Simone Tercallo, Letizia Maria Gatti, Serena Rubini e Stefania Bellini. Presente in sala il consigliere regionale Alessandro Stecco.

Gli sponsor

Lo spettacolo, patrocinato dal Comune di Vercelli, ha avuto tra i suoi sponsor Dosio Music, Mundiriso, Rosso Smeraldo, Zoe Abbigliamento, Assicurazioni Generale Vercelli piazza Pajetta e l’Associazione nazionale Vigili del fuoco del corpo nazionale sezione di Vercelli.