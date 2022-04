"Vasi rotti e piante secche in viale Rimembranza"

"Foto scattate in viale Rimembranza, 5 e 7. È la dimostrazione della 'città verde' di cui si vanta l'Amministrazione comunale. Allora chiedo: chi terrebbe nel suo giardino dei vasi rotti con dentro delle piante secche?".

E' la domanda che si pone un vercellese, che aggiunge anche un'immagine di via Ugo Foscolo, che qualcuno ha scambiato per una discarica abusiva "e che le telecamerine mobili non riprendono mai....", commenta il lettore.