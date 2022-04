Incontri tematici sul lavoro: dalla formazione occupabilità

Vercelli: incontri tematici sul lavoro per i giovani organizzati dall’Informagiovani e il Centro per l’impiego. Gli appuntamenti sono strutturati in base alle esigenze dei giovani per conoscere le varie opportunità lavorative e dare consigli pratici per migliorare il proprio curriculum, prepararsi al colloquio individuale, scoprire come effettuare al meglio una ricerca di lavoro. Gli incontri si svolgeranno presso il nuovo salone per i giovani situato in via F.lli Laviny 67 a Vercelli.

"Siamo molto contenti di proseguire la collaborazione con il Centro per l’Impiego per dare un’opportunità e un supporto ai giovani della nostra città" dice il sindaco Andrea Corsaro.

"Investire sulla formazione dei giovani e sulla loro occupabilità - aggiunge l’assessore alle Politiche giovanili Emanuele Pozzolo - significa garantire a Vercelli un futuro solido. Grazie a questi incontri, i partecipanti avranno la possibilità di ragionare e confrontarsi sui metodi e gli strumenti più efficaci per inserirsi in modo consapevole nel mondo del lavoro".

Gli incontri si svolgeranno sempre di mercoledì dalle 14,30. Queste le date degli incontri: 6 aprile, 13 aprile, 4 maggio e 11 maggio. Tutti i dettagli relativi agli eventi si trovano sul sito www.vercelligiovani.it.

Per partecipare agli incontri è necessario prenotarsi compilando il seguente modulo:

https://bit.ly/incontriperigiovani2022, anche raggiungibile dal sito vercelligiovani.it

Info, contatti e aggiornamenti: www.vercelligiovani.it - Informagiovani di Vercelli (email:

[email protected]; telefono: 0161 596 800; telefono/whatsapp: 3791015881).