Animazione musicale in gruppo: un corso per comunicare e socializzare

L’associazione I Cybernonni odv, in collaborazione con il Centro Territoriale per il Volontariato, organizza un corso di animazione musicale in gruppo, per favorire la comunicazione e la socializzazione e per migliorare il potenziamento cognitivo, grazie alle nuove tecnologie.

"Ho perso le parole… eppure ce le avevo un attimo fa… " (Ligabue).

Il corso ha proprio l’obiettivo di tenere allenata la mente, attraverso la musica, per promuovere l’invecchiamento attivo e rafforzare la memoria. Il corso potrà, inoltre, essere l’occasione per favorire e promuovere occasioni di socializzazione, per coinvolgere le persone, incentivarle a provare nuova esperienze, per sfuggire alla depressione, alla tristezza e alla solitudine, grazie alla positività del cantare insieme e dello stare in gruppo. Il tutto grazie al supporto delle nuove tecnologie che saranno lo strumento attraverso cui saranno organizzare e gestite le lezioni.

Le iscrizioni sono aperte; è previsto un incontro settimanale, di circa 90 minuti, accompagnati da un musicista esperto. Le date e gli orari del corso sono in via di definizione.

Per informazioni:

Renzo Pregnolato, [email protected]

Francesco Marino, [email protected]