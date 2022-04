Italexit: un gazebo in piazza Cavour per dialogare coi cittadini

Proseguono le iniziative di Italexit: sabato 2 aprile, al mattino tra le ore 9 e le 13, il gazebo tornerà in piazza Cavour a Vercelli per continuare a sviluppare la fiducia e la relazione con i vercellesi desiderosi di cambiamento.

Sabato 26 marzo è stata la data che ha visto la presenza del gazebo di "Italexit - avamposto di libertà" in quel di Borgosesia.

"Grazie alla giornata soleggiata ed al contemporaneo svolgersi del mercato, il gazebo posto a pochi metri dalla bella fontana in ricordo del Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa ed Emanuela Setti Carraro, è stato il luogo di incontro dove alcune decine di borgosesiani hanno preso contatto con il partito, aderendo tra l'altro alla petizione contro l'obbligo vaccinale dei bambini under 12 - spiegano da Italexit - Il team partitico guidato come di consueto da Andrea Messano, si è confrontato con i cittadini anche sui temi riguardanti il caro bollette e le problematiche locali riguardanti lo sviluppo dell'economia e la tutela della popolazione più debole. Insegnanti, liberi professionisti, piccoli imprenditori locali, pensionati, sono stati preziosi interlocutori e suggeritori, tanto che ci si è ripromessi un nuovo prossimo incontro".