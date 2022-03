Premio di laurea "Luciano Ciervo" a Emma Zanella e Dalila Di Francesco

Vercelli, Università del Piemonte Orientale: consegnato il premio di laurea in memoria di "Luciano Ciervo", alpino, ma soprattutto persona dedita al volontariato, morto nel novembre 2020 a causa del Covid. Per l’anno accademico 2021/2022 l’Associazione Upo Alumni, grazie al contributo del Gruppo InterComunale “Francesco Barbonaglia – Giuseppe Lovascio” odv, ha stabilito lo stanziamento e l’assegnazione di un premio del valore di 500 euro. A riceverlo sono state Emma Zanella, laurea triennale in Biotecnologie, con la tesi "Caratterizzazione della matrice decellularizzata da pericardio bovino: potenziale miogenico per la rigenerazione del tessuto muscolare" e Dalila Di Francesco, laurea magistrale in Medical Biotechnologies, con la tesi "Regenerative potential of a bovine ecm-derived hydrogel for biomedical applications".



La cerimonia di è svolta oggi, martedì 29 marzo, nella sede del rettorato dell'Università del Piemonte Orientale e ha visto l'intervento di Marcello Casalino, presidente del Gruppo intercomunale Aido, di Francesca Boccafoschi, docente di Anatomia dell'Upo, dell'avvocato Cristina Cossu, del collegio probiviri dell'Aido provinciale, del dottor Raffaele Potenza del Coordinamento Regionale dei Prelievi e Trapianti Piemonte e Valle d’Aosta e di Gianni Marino, alpino e vice presidente del Consiglio comunale di Vercelli. Ha presenziato anche una rappresentanza del Gruppo alpini di Prarolo.

Il premio è stato consegnato da Elena Mancino e Gabriella Lupolo, madre e moglie di Luciano Ciervo, insieme alla sorella di questi, Carla Ciervo, vice presidente vicario del Gruppo intercomunale Aido e al dottor Potenza.