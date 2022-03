Cerseo: da Bucarest 14 ragazzi per conoscere il mondo del lavoro

Per tutti è stato il primo vero contatto con il mondo del lavoro. Lo hanno affrontato con una piccola difficoltà supplementare, dal momento che – inevitabilmente – imbarazza un po’ quando ci si trova a esprimersi in una lingua diversa dalla propria. Però tutti ci hanno messo buona volontà e il giusto entusiasmo per vivere un’avventura che i ragazzi del Colegiul Economic Costin Kiritescu di Bucarest ricorderanno a lungo. Oggi domenica 27 marzo, infatti, si concludono le due settimane che gli studenti rumeni hanno vissuto a Vercelli nell’ambito di un progetto Erasmus+ finanziato dal loro Istituto.

Accompagnati dalle insegnanti Nicoleta Negoianu, Lorana Ion e Alina Loredana Vasii, i ragazzi hanno trovato nell’agenzia formativa Cerseo un punto di riferimento per le loro attività e in tante aziende vercellesi un’accoglienza amichevole e professionale. “L’esperienza in Italia – sottolinea Gianina Sion, presidente di Cerseo – è stata per loro un momento importante di un percorso più ampio e certamente utile per la loro formazione, come persona e come lavoratori. Un ringraziamento, sentito e doveroso, alle persone e alle aziende che si sono impegnate insieme a noi per il buon esito di questa iniziativa”.

I ragazzi, infatti, per il loro percorso di stage sono stati accolti negli uffici di Confartigianato, Confesercenti, Studio Fonio, Ferrero Impianti Elettrici, Verso Probo, Studio Legale Pigino, CAS Tavallini di Borgovercelli, Generali Assicurazioni di Mantovani, Magnani e Anfossi, Generali Assicurazioni di Isabella Arado. Anche il nostro giornale ha accolto uno studente, Vlad Barbulescu, che ha conosciuto da vicino l’attività di segreteria insieme alla nostra Francesca.

In tutti i luoghi di lavoro i giovani studenti di Bucarest hanno apprezzato di aver trovato un ambiente ospitale, quando non familiare, che certamente ha rappresentato un valore aggiunto indimenticabile per quel che riguarda i rapporti umani.