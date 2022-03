Vercelli: uova di Pasqua solidali per sostenere i missionari in Bolivia e Perù. A proporre l'iniziativa benefica sono ancora una volta i ragazzi degli Oratori del centro città, che dopo gli stand delle arance, tornano sempre nelle parrocchie vercellesi con le uova di cioccolata, nella versione fondente da 250 grammi e al latte da 400 grammi.

"Ogni anno, nel periodo che precede la Pasqua, ci impegniamo insieme ad alcune famiglie e a ragazzi più giovani a confezionare uova di cioccolato - spiegano -. Le acquistiamo imballate in sacchetti di plastica in una fabbrica di cioccolato del cuneese Prelac di Appendino, e poi le incartiamo per venderle. Il motivo che ci spinge a confezionarle e poi a trovare diversi modi, luoghi e occasioni per vendere le uova a favore delle missioni dell'America Latina, è il desiderio di vivere un'esperienza di gruppo e amicizia, mai fine a se stessa. Questo ci permette di imparare a regalare l'unica cosa che non si può comprare: il tempo. Ci piace pensare di poter contagiare, ogni anno, qualche amico in più, facendoci conoscere da realtà sempre diverse e nuove".

I ragazzi sottolineano inoltre: "Nelle missioni di Encanada, in Perù ed Escoma, in Bolivia, vivono nostri cari amici, persone che conosciamo direttamente. Anche i poveri di quei Paesi sono per noi volti conosciuti: molti di noi hanno vissuto l'esperienza della missione per periodi più o meno lunghi. Ed per questo motivo che realizziamo molte iniziative per sostenerli: dalle raccolte viveri, al mercatino mensile dell'usato, dagli sgomberi e svuota cantine alle imbiancature, alle produzioni artistiche. Oltre alla raccolta di frutta in tutta Italia".

Sabato 26 marzo i ragazzi degli oratori saranno presenti con le bancarelle per la vendita delle uova di Pasqua: alle 16,30 alla chiesa di Billiemme, alle 17 a Palestro e alle 17,30 a San Giuseppe al rione Cervetto e a Sant'Agnese. Domenica 27 invece, in concomitanza con le celebrazioni, saranno alle 10 alla parrocchia dell'Aravecchia; alle 10,30 e alle 15 a Billiemme, alle 9 e alle 11 a San Giuseppe e a Palestro; alle 11 a Sant'Agnese e a Stroppiana.

Chi volesse acquistare le uova può inoltre rivolgersi a Thomas al 345 9920030.