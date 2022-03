Aop: dolci pasquali e spettacolo per aiutare i bambini

Costruire un server nazionale di raccolta dati e di cartelle cliniche sui sarcomi e supportare la ricerca e i bambini dell’ospedale Regina Margherita di Torino.

Sono alcuni degli obiettivi che si prefigge l’Associazione oncologica pediatrica (Aop). Attiva dall’aprile 2017, continua ad operare in ricordo dei piccoli Alessandro, Lorenzo e Arens. Per aiutare Aop a raggiungere il suo scopo si può contribuire attraverso le uova di Pasqua che l’Associazione stessa propone nella sua sede di Vercelli, in via Ariosto 3.

Approfondimento sul numero de La Sesia in edicola venerdì 25 marzo