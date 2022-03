Il presidente Botta in visita alla caserma della Guardia di finanza

Nella mattinata di oggi, giovedì 24 marzo, il presidente della Provincia di Vercelli, Eraldo Botta, si è recato in visita istituzionale alla caserma del Comando provinciale della Guardia di finanza “Fin. M.B.V.M. Felice Casalino” dove è stato ricevuto dal comandante Ciro Natale, e dai comandanti dei reparti operativi dislocati nel territorio provinciale.

Durante l’incontro, il comandante provinciale ha illustrato al presidente l’organizzazione e i prioritari compiti assolti dai reparti vercellesi a presidio della legalità economico-finanziaria, con particolare riferimento alla tutela della corretta destinazione delle misure finanziarie a sostegno alla ripresa economica che saranno ulteriormente rafforzate con l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel cui ambito assume centralità il ruolo di coordinamento della Provincia di Vercelli in funzione di “ente di area vasta” e sulle possibili iniziative di collaborazione istituzionale per prevenire il rischio di infiltrazione criminale nel delicato settore della spesa pubblica.

La visita ha avuto termine con la dedica alla Guardia di Finanza di Vercelli che il Presidente della Provincia ha apposto nel tradizionale “libro d’onore” del Reparto, esprimendo gratitudine per il lavoro quotidianamente assicurato sul territorio dalle Fiamme Gialle vercellesi sia a contrasto di ogni forma di illegalità economico-finanziaria che per garantire l’osservanza delle norme anti-covid in vigore.