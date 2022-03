Dal capoluogo alla Valsesia: "Drive mob" per gli appassionati d'auto

La Provincia di Vercelli proporrà sabato 26 marzo la manifestazione “Drive Mob”, organizzata in collaborazione con il giornalista e produttore televisivo Davide Cironi, molto noto sul web per i suoi numerosi video di “Drive Experience”.

Fondatore dell’omonimo canale youtube e protagonista di programmi dedicati al mondo dei motori in televisione ha creato un’applicazione chiamata, appunto, “Drive Mob”, dove gli appassionati di auto possono rimanere in contatto e incontrarsi in veri e propri flash mob automobilistici. “L’idea - commenta in una nota il consigliere con delega al turismo Gianna Poletti - vuole promuovere le bellezze del territorio vercellese e valsesiano integrando la storia automobilistica che caratterizza la Provincia di Vercelli. Al ritrovo che avverrà nel capoluogo a partire dalle 11.30 seguirà una carovana libera verso la Valsesia, con tutti i dettagli che verranno comunicati agli appassionati mediante l’app”.

Avrà luogo più avanti anche la registrazione di un video in Valsesia con una Lancia di grande valore storico e sportivo che verrà pubblicato sul canale Drive Experience. “Con diverse milioni di visualizzazioni all’attivo - conclude il presidente Eraldo Botta - ci poniamo come obiettivo la valorizzazione della Val Mastallone, Valle che ha dato i natali a Vincenzo Lancia, e che conserva la sua casa museo. Una meta per gli appassionati del marchio di tutto il mondo che possono visitare i nostri splendidi luoghi, dalle risaie alle montagne della Val Mastallone”.