Vercelli: consegnato lo stemma del Distretto urbano

Il nuovo stemma del “Distretto Urbano di Vercelli”, tra i progetti che nei mesi scorsi hanno ottenuto un contributo della Regione Piemonte, è stato consegnato lunedì 21 marzo alla Città di Vercelli dall’assessore regionale Vittoria Poggio, nel corso di un incontro a Palazzo Madama a Torino.

“E’ un’opportunità che abbiamo colto subito, il progetto vercellese ha ottenuto il risultato sperato e siamo soddisfatti – dichiara il sindaco Andrea Corsaro – il Distretto è un modello innovativo di sviluppo del settore commerciale, che coinvolge gli esercenti cittadini in un lavoro di sinergia per il rilancio del territorio”. Dopo una prima fase di sostegno economico da parte della Regione Piemonte, si è passati ad una seconda fase, in cui sono stati creati simboli che identificano i distretti, una parte comune a tutti i settantasette distretti, riproduce la bandiera del Piemonte su sfondo blu circondato da un semicerchio, con la dicitura “Distretti del Commercio del Piemonte”, ed una parte personalizzata creata in base alle peculiarità di ogni distretto.

L’Assessore Domenico Sabatino, che ha ricevuto lo stemma del neonato distretto, dice: “Abbiamo raggiunto un bel traguardo, grazie al lavoro congiunto degli esercizi commerciali, che viene proprio rappresentato nello stemma, infatti, la parte grafica che caratterizza il nostro distretto prevede un simbolo con quattro spicchi, il Comune, la Cittadinanza, Confesercenti, Ascom e tutte le associazioni di categoria. Singole parti che insieme formano un’unità che si adopera a favore del nostro territorio”.