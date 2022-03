Una "Cena al buio" per sensibilizzare sulle patologie visive

L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Vercelli, organizza la tradizionale “Cena al buio” grazie, ancora una volta, alla collaborazione degli Amici del Comitato Vecchia Porta Casale.

L’appuntamento è per venerdì 25 marzo alle 19,45 alla Cascina Rantiva, nota anche come “Ca’ del Mariubel”, in via Papa Giovanni Paolo II n. 31/a a Vercelli, strada per i Cappuccini. Un’esperienza unica ed entusiasmante: una cena interamente servita da camerieri non vedenti, durante la quale i commensali potranno gustare cibi assaporandone sapori e profumi, ascoltare voci e suoni ma avvolti nel buio, privati della vista.

L’obiettivo della serata è di sensibilizzare fortemente verso la prevenzione delle patologie visive tra cui proprio il glaucoma, detto anche il “ladro della vista”.

Il costo della serata è di 30 euro e servirà a finanziare i progetti di prevenzione dell’Unione Ciechi e Ipovedenti di Vercelli. La prenotazione è obbligatoria ed è necessario essere in possesso del green pass.

Per informazioni e prenotazioni contattare il 393-5679580 o scrivere all’indirizzo [email protected]