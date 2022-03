Addio ad Alberto Peterlin, pilastro della Cna: aveva 56 anni

Vercelli: cordoglio nel mondo dell'artigianato e delle piccole e medie imprese per la morte di Alberto Peterlin, già direttore della Cna vercellese. Aveva 56 anni. Era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale Sant’Andrea. Persona stimata per la professionalità e la signorilità Peterlin era entrato nell'Associazione artigiani vercellese nel 1989 e lì aveva proseguito la sua carriera lavorativa assumendone la direzione a inizio degli anni 2000. Incarico che ha mantenuto fino alla nascita della Confederazione di Quadrante, rimanendo comunque anche in seguito responsabile della sede locale.

"Ciao Alberto. Oggi salutiamo un caro collega, un amico, sempre a disposizione di tutti gli associati" così lo ricorda la Cna Piemonte Nord sulla propria pagina Facebook.