Vercelli: alla Scalise celebrata la giornata dell'Unità nazionale

Si è tenuta nella mattinata di giovedì 17 marzo, nella Caserma Scalise di Vercelli, la cerimonia per la ricorrenza del 161° Anniversario della giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, alla presenza del Prefetto di Vercelli, delle Autorità della provincia e dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Nel corso della celebrazione, aperta dal tradizionale alzabandiera accompagnato dalle note dell’Inno nazionale, è stata data lettura della dichiarazione rilasciata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “L'Italia celebra la giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, commemorando il 161° anniversario del raggiungimento dell'unità del Paese. Una storia lunga e travagliata, che ha portato a realizzare gli ideali di indipendenza, libertà, democrazia propri al Risorgimento e alla lotta di Liberazione e realizzati pienamente con la nascita della Repubblica e l'approvazione della Carta Costituzionale. La coesione e i valori che uniscono gli italiani hanno reso forte la nostra comunità, consentendole di affrontare e superare prove e difficoltà grandissime, come la tremenda pandemia e le sue conseguenze. La indivisibilità della condizione umana ci deve spingere oggi, con fermezza, insieme agli altri paesi che condividono i valori democratici, ad arginare e a battere le ragioni della guerra aperta dalla Federazione Russa al centro dell'Europa. Italiani ed europei siamo chiamati alla solidarietà e all'aiuto nei confronti delle popolazioni terribilmente colpite, e all'impegno perché si fermino i combattimenti, si ritirino le forze di occupazione e venga ripristinato il diritto internazionale. Ora più che mai i simboli della Repubblica Italiana, in cui gli italiani si riconoscono, ci inducono a riflettere sull'importanza della libertà, della democrazia, sul valore dei diritti dell'uomo, primo dei quali è il diritto a vivere in pace. A tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita in nome di questi ideali si rivolge oggi il pensiero del popolo italiano.”

La celebrazione si è chiusa con l’intervento del prefetto di Vercelli Lucio Parente, il quale nel salutare e ringraziare i partecipanti, ha ricordato il percorso storico che ha portato all’Unità d’Italia con il coronamento degli ideali risorgimentali, evidenziando come la Costituzione, l’Inno e la Bandiera costituiscano i simboli unificanti della nostra Repubblica fondata sui valori di libertà, indipendenza, pace e democrazia.