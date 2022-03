Il sindaco Andrea Corsaro da Papa Francesco

Il sindaco di Vercelli Andrea Corsaro in udienza da Papa Francesco. Corsaro ha consegnato al Santo Padre ima copia del catalogo della mostra "Mostra Vercelli 1873 – fotografie di Federico Castellani". "Siamo contenti e orgogliosi, perché offrono un’immagine affascinante della nostra città, e consentono di vedere alcuni scorci che il tempo ha trasformato" commentano dal Circolo Ricreativo di Vercelli, ringraziando il sindaco. Come sottolinea inoltre il presidente del Circolo Ricreativo, Tino Candeli, le copie del catalogo ancora disponibili verranno messe in vendita nelle librerie cittadine.