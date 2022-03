Green Journey: i giovani in viaggio per un’Europa sostenibile

In occasione della Conferenza sul Futuro dell’Europa, il centro Europe Direct Vercelli organizza un evento dal titolo “Green Journey - giovani in viaggio per un’Europa sostenibile”, all’interno del format #latuaparolaconta, organizzato in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche europee, il Parlamento europeo, la Commissione europea ed i Centri Europe Direct di Torino e di Cuneo.

Argomento principale dell’evento sarà la strategia Green Deal adottata dalla Commissione europea, e si discuterà in particolare sul turismo sostenibile, sia a livello europeo sia a livello locale. L’evento sarà suddiviso in due appuntamenti: il primo avrà luogo nella giornata di martedì 22 marzo dalle 11 alle 13 con doppia modalità, in presenza, in conformità con le normative di sicurezza anti-Covid19, nel salone di via Fratelli Laviny e online sulla piattaforma Google Meet.

Apriranno i lavori: Emanuele Pozzolo, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Vercelli, Alessandra Bellardone responsabile del Centro Europe Direct del Comune di Vercelli. Parteciperanno in qualità di relatori: il dottor Maurizio Molinari, responsabile dell’Ufficio a Milano del Parlamento europeo e dell’Ufficio stampa del Parlamento europeo in Italia; la professoressa Raffaella Afferni e la professoressa Carla Ferrario, docenti dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; il dottor Piergiorgo Fossale Presidente di Atl Biella Valsesia Vercelli.

Obiettivo di questo primo incontro è informare i giovani sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa e l’opportunità che essa offre per condividere le proprie idee e contribuire a plasmare il nostro futuro comune ed illustrare le strategie di sviluppo sostenibile e le attività adottate a livello locale. L’ultima parte della giornata sarà riservata al dibattito ed alla formulazione di domande per

l’incontro successivo. Il secondo incontro, che si svolgerà nella giornata di martedì 29 marzo dalle 11 alle 13 esclusivamente in modalità virtuale sulla piattaforma Google Meet, consisterà in un dibattito tra i partecipanti ed i rappresentanti delle istituzioni europee.

Partner dell’iniziativa: Europe Direct Cuneo, Europe Direct Torino, l’Ufficio Informagiovani Vercelli, l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e l’Agenzia Turistica Locale Atl Biella Valsesia Vercelli.

Per partecipare all’evento registrarsi al seguente link: https://bit.ly/3w9shuK