Vercelli: addio a Giuseppe Mero

E' morto, a 83 anni, Salvatore Giuseppe Mero, papà dell'indimenticato Vittorio, "lo Sceriffo" del Brescia che perse la vita venti anni fa in un incidente stradale.

Con il fratello Nini, Giuseppe Mero era lo storico titolare del negozio di parrucchiere di via Massaua, a Vercelli, di fronte allo stadio Piola; i due lo avevano aperto quando erano arrivati in città dalla provincia di Taranto tanti anni fa. E proprio in quel negozio, tanti appassionati di calcio erano soliti ritrovarsi per commentare le partite della Pro Vercelli e dei vari campionati, specie di serie A.

Il mondo dello sport e quello del commercio di Vercelli si stringono attorno alla moglie Maria e alla figlia Maria Antonietta.