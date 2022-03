Fidelitas: primo tavolo tecnico con i sindacati

Iniziata la trattativa sulla ricollocazione dei 20 dipendenti Fidelitas dopo l’annuncio dell’azienda di voler sopprimere i servizi di trasporto, contazione dei valori e centrale operativa nella sede di Quinto Vercellese. Martedì 15 marzo è stato infatti aperto il tavolo tecnico tra Fidelitas e i sindacalisti di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Uil; presenti anche i rappresentanti sindacali aziendali Filcams Romagnolo e Di Nunno.

“Al momento – spiega Lara Danesino, Cgil - Fidelitas non intende riconsiderare la decisione di chiudere i tre servizi. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto di ricevere tutto quanto previsto dal Ccnl in merito ai diritti di informazione, ovvero lo stato attuale di Fidelitas, il progetto di riorganizzazione della filiale di Quinto e la proposta di ricollocazione per le guardie giurate direttamente coinvolte dalla riorganizzazione. Sono state proposte alcune date nella prossima settimana – prosegue la sindacalista Filcams - per effettuare un nuovo incontro, alla luce delle informazioni che Fidelitas metterà a disposizione, finalizzato a vagliare le soluzioni proposte e le eventuali rivendicazioni delle organizzazioni sindacali”.

“Fidelitas - interviene Luca Trinchitella, Fisascat Cisl - ci farà avere nel giro di un paio di giorni la riorganizzazione di tutti i servizi in capo alla sede vercellese, con l'assorbimento dei 20 esuberi; poi proseguiremo la discussione, presumibilmente la prossima settimana, lunedì o giovedì”.