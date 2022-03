Vercelli: una messa per ricordare Isabel Maria De La Cruz

E' trascorso un anno dalla morte di Isabel Maria De La Cruz (per tutti Isabel).

L'amata catechista che lo scorso anno, a causa di un malore improvviso, è mancata mentre faceva lezione a distanza ai suoi ragazzi (leggi qui), sarà ricordata quest'oggi, martedì 15 marzo, durante la messa della novena di San Giuseppe, alle ore 18 nella parrocchia vercellese di San Paolo. A concelebrare con don Ettore Esposito ci sarà don Luciano Condina che ricorderà questa sua carissima amica impegnata in molteplici attività di volontariato, tra cui l'Oftal e la Croce Rossa, e che per sua volontà e generosità continua a vivere attraverso la donazione dei suoi organi, che hanno permesso di salvare la vita ad altre persone in attesa di trapianto.

Ad animare l'assemblea liturgica sarà presente il gruppo "Le Scintille", fondato dalla stessa Isabel, che vuole così stringersi vicino e abbracciare mamma Selena e la sorella Nicolle, insieme con l'adorata nipotina Asia Maria. La parrocchia di San Paolo, in suo ricordo, ha indetto una raccolta di fondi, viveri e beni di prima necessità per i rifugiati di guerra dell'Ucraina, che saranno devoluti alla Caritas diocesana.