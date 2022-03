Dal Gruppo Alpini di Porta Torino 2600 euro per l'Ucraina

ll Gruppo Alpini di Porta Torino della Sezione di Vercelli, in collaborazione con le farmacie comunali, ha acquistato medicinali per un totale di 2.600 euro per l'Ucraina: particolare attenzione è stata rivolta ai prodotti per l'infanzia.

I medicinali verranno inviati immediatamente in Ucraina tramite l'Esarcato Apostolico dei fedeli cattolici ucraini di Novara.